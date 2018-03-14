Allianz Global: Биткоин ничего не стоит, и пузырь может лопнуть в любой момент

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Схлопывание пузыря биткоина - вопрос времени, а не вероятности.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом предупреждают в Allianz Global Investors.

"Криптовалюта не имеет никакой ценности, несмотря на то, что технология блокчейн может принести значительную пользу инвесторам", - считают в инвестиционном подразделении крупнейшего в Европе страховщика, управляющего активами на 500 млрд евро (620 млрд долларов).

"На наш взгляд, внутренняя стоимость биткоина равняется нулю. Он ничем и никем не обеспечен в отличие от тех же суверенных облигаций, акций или бумажных денег. К тому же этот актив не генерирует потока доходов", - отмечает Штефан Хофрихтер, возглавляющий отдел глобальной экономики и стратегии.

Кто-то может применить аналогичные аргументы к золоту, но желтый металл широко используется в качестве средства сбережения на протяжении более 2,5 тысяч лет, тогда как биткоин существует менее десяти лет, добавил эксперт.

Кроме того, крупнейшая в мире цифровая валюта по всем статьям подходит под критерии любого пузыря, включая чрезмерно активную торговлю, разговоры о "новой эпохе" и растущий леверидж. Биткоин-мания это классический пузырь, который, возможно, лопнет уже в скором времени.

На сегодняшний день биткоин торгуется по 8 700 долларов.

Аналитическая группа Report полагает, что продажи биткоина продолжатся до саммита G20, который состоится 19-20 марта. По мнению аналитиков, криптовалютный рынок не перестанет существовать.