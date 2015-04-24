​Али Масимли: Рубль начал оказывать серьезное влияние на азербайджанский манат

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Центральный банк Азербайджана (ЦБА) должен предпринять серьезные шаги по нейтрализации влияния изменения курса рубля на азербайджанский манат".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике Милли Меджлиса: "Центральный банк защищает банки. Если не будут предприняты меры, в стране ожидается высокий уровень долларизации. Манат стал чувствительнее реагировать на колебания цен на нефть. В том числе, рубль начал оказывать серьезное влияние на манат. Необходимо предпринять серьезные шаги по нейтрализации этого влияния".

Принимающий участие на собрании депутат Вахид Ахмедов обратил внимание на высокие процентные ставки по кредитам. По его словам, банки, которые имеют высокие доходы за счет населения, должны перевести долларовые средства в манаты, и продолжать кредитование в манатах: "Даже если банк понесет убытки, надо идти навстречу предпринимателям. Если банки не имеют средства в манатах, они должны себе в ущерб обменять их, и выдавать кредиты в манатах".

В.Ахмедов напомнил, что в стране идет процесс долларизации: "Сейчас стоимость маната нестабильна, она может как повышаться, так и снижаться".