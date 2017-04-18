Активы ГНФАР превысили 33,207 млрд долларов

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 апреля 2017 года (33 147,0 млн долларов) увеличились на 0,18% и составили 33 207,2 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

По его словам, на этот рост в первую очередь повлияла курсовая разница валют, входящих в структуру инвестиционного портфеля (в основном, евро, российский рубль, фунт стерлингов), а также повышение стоимости активов (в частности, акций и золота).

Помимо этого, отмечается, что в первом квартале удельный вес портфеля акций в структуре совокупного инвестиционного портфеля по сравнению с показателем на 1 января увеличился на 3,66 п.п. и достиг 12,9%.