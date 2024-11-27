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Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8% По состоянию на 1 ноября текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 697,8 млн манатов.
Финансы
27 ноября 2024 г. 11:32
Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

По состоянию на 1 ноября текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 697,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 7,7% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

25 млрд 515,8 млн манатов из них составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 20,85%, а доля кредитов в активах - с 45,8% до 51,3%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 7,5% - до 43 млрд 254,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 3,9% - до 34 млрд 373,9 млн манатов. 13 млрд 969,5 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 404,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 13,8%, а средства компаний сократились на 1,95%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились в 2,05 раза - до 44,8 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 9% и составил 6 млрд 443,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 8 %-ə yaxın artıb

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