Активы банковского сектора Азербайджана впервые превысили 35 млрд манатов

На 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 35 604,5 млн манатов.

На 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 35 604,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,8% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Активы банков впервые превысили 35 млрд манатов.

По данным, 15 097,0 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,2%, а доля кредитов в активах упала с 42,6% до 42,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 17,45% - до 30 632,4 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 28,1% - до 24 743,6 млн манатов. Из них 8 880,9 млн манатов - депозиты физических лиц, 15 862,7 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 13,9%, а средства компаний в банках - на 37,8%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 38,3% и составили 324,2 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 6,7% и составил 4 972,1 млн манатов.