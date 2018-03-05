Активы банковского сектора Азербайджана сократились более чем на 13%

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Совокупные активы банковского сектора Азербайджана на 1 февраля 2018 года составили 28 169,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), активы сократились на 13,1% по сравнению с показателем на 1 февраля прошлого года.

Выданные клиентам кредиты составили 9 756,6 млн манатов или 34,6% общего объема банковских активов. За год кредитный портфель банков сузился на 32,3%.

За отчетный период общие обязательства банков сократились на 19,7% - до 24 367,9 млн манатов, депозитный портфель - на 2,2%, составив 16 914,6 млн манатов. Из них 7 482,5 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 432,1 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения сократились на 2,7%, средства компаний - на 1,85%.

С начала года обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 70,5% - до 501,7 млн манатов.

За этот период общий капитал кредитных организаций увеличился на 84,6% и достиг 3 801,8 млн манатов.