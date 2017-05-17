AIIB профинансирует проект "Один пояс - один путь"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Пекине подошел к концу двухдневный саммит "Один пояс – один путь". Большая часть реализации данной инициативы стоимостью 1 трлн долларов будет зависеть от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Как сообщает Report со ссылкой на Valuewalk, основной целью проекта является развитие свободной торговли в Африке, Азии и Европе. На встрече присутствовали 30 мировых лидеров.

Отметим, что членами AIIB являются 57 стран. Доля участия Китая в банке составляет 30 млрд долларов или 32%. Право голосования Китая в банке равно 27,8276%, Индии - 8,0213%, России - 6,3276%, Азербайджана - 0,517%.

Заявленные цели AIIB состоят в том, чтобы инвестировать и обеспечивать долгосрочное финансирование для транспортных, телекоммуникационных и энергетических проектов Азии. На сегодняшний день AIIB одобрил финансирование на 1,73 млрд долларов США для поддержки 13 проектов в восьми странах, в том числе Азербайджане и Таджикистане. В Азербайджане AIIB также инвестировал 600 млн долларов в проект TANAP стоимостью 8,6 млрд долларов. Хотя Китай не получит прямой выгоды от TANAP, в будущем может возникнуть инициатива по строительству трубопровода для подключения Каспийского бассейна к Китаю.

С первоначальным капиталом в 100 млрд долларов и ежегодным кредитованием в размере 4-5 млрд долларов AIIB является относительно небольшим игроком по сравнению с крупнейшими кредиторами Китая - Китайским банком развития и Eximbank. Тем не менее, AIIB сыграет важную роль в проекте "Один пояс – один путь". Пекин стремится получить геополитическое и геоэкономическое влияние посредством создания дополнительных институтов, включая AIIB, Новый банк развития и Фонд "Шелковый путь".