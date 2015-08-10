​Агентство Fitch: Проблемные активы Международного банка Азербайджана должны быть выкуплены

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало основные условия для повышения рейтинга Международного банка Азербайджана (МБА). По условиям, если выкуп проблемных активов успешно завершится, Fitch, вероятно, пересмотрит уровень поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента МБА вверх до уровня "BB+" и повысит обусловленные поддержкой долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг устойчивости банка с "b-" до "b" или "b+".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, наоборот, в случае каких-либо изменений намерений властей по выкупу проблемных активов у МБА или раскрытия информации, указывающей на сохранение значительных проблем с качеством активов после осуществления передачи, вероятность повышения рейтингов снизится.

Отметим, что Fitch не видит сложностей с выкупом проблемных кредитов.

В обнародованном сегодня докладе агентство поместило под наблюдение в список Rating Watch "Позитивный" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте и рейтинг устойчивости Международного банка Азербайджана. Статус Rating Watch "Позитивный" по обусловленным поддержкой РДЭ МБА отражает финансовое оздоровление банка.

Агентство Fitch поддерживает выкуп проблемных активов по балансовой стоимости до конца 2015 года.