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Агентство Fitch повысило рейтинг России

Агентство Fitch повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с BBB- до BBB. Прогноз на стабильный, передает Report со ссылкой на сообщение агентства.

В документе говорится о том, что Россия смогла закрепить надежную и последовательную политическую основу, обеспечить улучшение макроэкономической стабильности, а также поддержав повышение устойчивости к внешним шокам.

Ранее агентство Fitch предупреждало о возможных проблемах в банковском секторе, связанных с потребительскими кредитами.

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