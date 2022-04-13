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ADIF выставляет имущество AG Bank на торги с 30%-й скидкой

ADIF выставляет имущество AG Bank на торги с 30%-й скидкой 27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО AG Bank, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
13 апреля 2022 г. 12:13
ADIF выставляет имущество AG Bank на торги с 30%-й скидкой

27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО AG Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о земельном участке площадью 0,1 гектара в поселке Далгалы Хачмазского района. Ввиду того, что на назначенных на 2 и 16 марта аукционах продажа имущества не состоялась, цена на него снижена на 30% с 45 тыс. до 31,5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке ADIF "AG Bank"ın əmlakını 30% aşağı qiymətlə hərraca çıxarır

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