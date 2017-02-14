ADIF остался должен вкладчикам трех банков 3 млн манатов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Оставшаяся задолженность Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по застрахованным вкладам трех коммерческих банков - Bank of Azerbaijan, Gencebank и Texnikabank, в которых истек годовой срок приема заявок на получение компенсаций, - составляет 3,017 млн манатов.

Об этом сообщили Report из фонда.

По информации, вкладчики Bank of Azerbaijan получат от ADİF в общей сложности 747 тыс. манатов, Gencebank – 62 тыс. манатов, Texnikabank - 2,208 млн манатов.

“Согласно законодательству, компенсация выплачивается в течение 5 лет. Однако по истечении установленного годового срока вкладчику следует объяснить причины того, почему он своевременно не обратился в фонд. К примеру, если гражданин находился за пределами Азербайджана, он должен предъявить соответствующие доказательства. Иначе он не получит компенсацию”, - сообщили из фонда.