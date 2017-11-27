AccessBank запускает новую скидочную кампанию по картам

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Владельцы платежных карт AccessBank, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести два новых iPhone X. Как сообщает Report, банк дал старт новой кампании “Выгодно, как ни крути!” для владельцев как новых, так и текущих карт.

В рамках кампании, которая продлится до 31 января, банк предоставляет 50% скидок на карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold.

Для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и Mastercard, выпущенными AccessBank (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичную операцию в сумме 20 манатов (или в ее валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за ее пределами, а также оплачивая товары и услуги по интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше).

Победители будут определены по итогам подсчетов операций, совершенных за время кампании посредством карт банка. Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X.

Карты AccessBank можно заказать в широкой филиальной сети банка на территории страны, или перейдя по ссылке http://accesscard.az.

Приобретая крайне выгодные платежные карты, клиенты могут также бесплатно пользоваться услугами myAccess онлайн-банкинг и 3D Secure, а также услугами cashback, Card-to-Card, Cash by Code и т.д.

Подробную информацию можно получить на официальной интернет-странице банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Центре звонков 151.