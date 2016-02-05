​Accessbank и АБР подписали документ о сотрудничестве

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Accessbank заключил рамочное соглашение с Азиатским банком развития (АБР). Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По соглашению, до конца 2018 года АБР будет предоставлять банку поддержку для институционального развития и наращивания потенциала. АБР предоставит банку техническую поддержку в двух стратегических направлениях - дальнейшее развитие розничных услуг, с фокусом на электронный банкинг, и внедрение нефинансовых услуг для малых и средних предприятий в регионах и городах страны.

"Мы рады расширить наше успешное сотрудничество с АБР и считаем, что новое соглашение служит показателем доверия для долгосрочного партнёрства. Я уверен, что в рамках данного сотрудничества наш банк еще больше улучшит стандарты услуг, а так же линейку предоставляемых продуктов для пользы и удобства наших клиентов по всей стране" - прокомментировал Михаэль Хоффманн, председатель правления AccessBank.

"Мы рады кооперировать с AccessBank посредством операций, которые проводит АБР в частном секторе для поддержки предпринимателей, обеспечивая их финансовыми услугами и делая вклад в развитие их институционального потенциала, особенно в регионах Азербайджана" - отметил Райнер Хартел, ответственный директор по общественному управлению, финансовому сектору и торговле АБР.

Отметим, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, EBRD, МФК, KfW, немецкая консалтинговая компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих универсальных банков Азербайджана, сосредоточенный на финансировании микро и среднего бизнеса. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью, где работают около 1800 человек.