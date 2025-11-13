АБР утвердил первый пакет финансирования для Турции

Азиатский банк развития (АБР) утвердил первый пакет финансирования в рамках нового этапа сотрудничества с Турцией.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, пакет включает суверенный кредит в размере 150 млн евро для поддержки усилий страны по восстановлению после землетрясения, а также два несуверенных финансовых инструмента по 100 млн долларов каждый для Akbank и Denizbank.

В этой связи АБР и Министерство казначейства и финансов Турции подписали первое соглашение о предоставлении суверенного кредита.

Сегодня президент АБР Масато Канда провел встречу в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. Стороны подтвердили приверженность к совместной реализации национальной повестки развития и договорились о намерении банка предоставить по 3 млрд долларов ежегодно на проектное финансирование в 2026 и 2027 годах.

"АБР рад возможности поддержать долгосрочный рост и устойчивость Турции. Благодаря своему стратегическому положению, соединяющему Восток и Запад, а также богатству знаний и опыта, Турция может сыграть ключевую роль в развитии региона", - заявил М. Канда на встрече с главой государства.

Банк официально начал свою деятельность в Турции, запустив Временную стратегию странового партнерства (ICPS) на 2025-2027 годы.

"АБР тесно сотрудничает с правительством над формированием надежного портфеля проектов, направленных на укрепление устойчивости экономики, расширение региональной связанности и мобилизацию частных инвестиций",- отмечается в заявлении банка.

М. Канда также подчеркнул усилия правительства по стабилизации экономики после разрушительного землетрясения 2023 года:

"Чтобы поддержать эти меры, АБР будет увеличивать объем финансирования в 2026 году и далее, предлагая значимые решения, способствующие развитию страны. Мы готовы поддерживать предпринимателей Турции, мобилизуя капитал, распространяя глобальный опыт и создавая партнерства для ускорения "зеленого" роста, повышения финансовой инклюзивности и укрепления связанности",- добавил он.

Кроме того, АБР намерен расширить взаимодействие не только с государственным, но и с частным сектором Турции, усиливая инвестиционное сотрудничество.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). В число его акционеров входят 69 стран, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.