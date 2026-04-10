Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    АБР указал на риски для Кавказа и Центральной Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 10:44
    АБР указал на риски для Кавказа и Центральной Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Риски ухудшения ситуации, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, оказывают негативное влияние на экономические перспективы стран Кавказа, Центральной и Западной Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший экономист по региону Азиатского банка развития (АБР) Джордж Луарсабишвили на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора Asian Development Outlook (ADO).

    По его словам, к основным негативным факторам относятся усиление импортируемой инфляции, более слабый, чем ожидалось, рост мировой экономики, расширение внешних дисбалансов, а также ужесточение финансовых условий, включая ограничение доступа к кредитным ресурсам и капиталу.

    "В то же время среди позитивных факторов можно выделить рост инвестиций в устойчивость и конкурентоспособность, ускорение "зеленого" перехода, а также усиление динамики структурных реформ", - подчеркнул Дж.Луарсабишвили.

    Согласно отчету, в регионе Кавказа, Центральной и Западной Азии экономический рост в 2026 году прогнозируется на уровне 4,2% против 4,6% в 2025 году, в 2027 году - 4,4%. Инфляция в регионе ожидается в этом году на уровне 20,6% против 25,6% в 2025 году, в следующем году - 16,3%.

    ADB flags risks for Caucasus and Central Asia due to situation in Middle East

