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АБР обновил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2024-2025 годы

АБР обновил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2024-2025 годы Азиатский банк развития (АБР) в 2024 году прогнозирует темпы роста ВВП в Азербайджане на уровне 1,2%, а в 2025 году - 1,6% за счет увеличения государственных расходов и роста сферы услуг.
Финансы
11 апреля 2024 г. 10:31
АБР обновил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2024-2025 годы

Азиатский банк развития (АБР) в 2024 году прогнозирует темпы роста ВВП в Азербайджане на уровне 1,2%, а в 2025 году - 1,6% за счет увеличения государственных расходов и роста сферы услуг.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня в апрельском отчете "Перспективы развития Азии (ADO)". Согласно предыдущей (в сентябре 2023 года) оценке АБР, рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозировался на уровне 2,6%.

"Благодаря ожидаемому росту в розничной торговле и транспортном секторе, прогнозируется, что рост сферы услуг вырастет до 2,3% в 2024 году и 3% в 2025 году. Выигрыш в сфере транспорта будет обеспечен за счет соглашения между национальной компанией "КазМунайГаз" и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) об увеличении транзита казахстанской нефти через Азербайджан", - отмечает АБР.

По мнению аналитиков банка, спад в промышленности снизится до 1,6% в 2024 году из-за замедления производительности нефтяных платформ, а в 2025 году - до 1% , поскольку добыча газа становится более важной. "Пищевая промышленность, производство строительных материалов и нефтехимической продукции будут ограничивать спад в более широком промышленном секторе. Следующий этап программ поддержки сельского хозяйства помогут поддержать рост производства сельскохозяйственных культур и животноводства", - говорится в отчете.

АБР считает, что частное потребление и чистый экспорт будут стимулировать рост спроса. Прогнозируется, что рост частного потребления ускорится, поскольку экономический рост и дальнейшее замедление инфляции повысят реальные доходы домохозяйств. Более высокая заработная плата государственных служащих будет стимулировать общественное потребление. Государственные инвестиции останутся движущей силой общего объема инвестиций в прогнозируемый период, хотя снижение добычи нефти и ослабление цен на нефть создают риск для запланированных расходов, считают аналитики банка. Чистый экспорт будет расти, поскольку доходы от экспорта будут опережать медленнее растущий импорт.

Правительство Азербайджана на 2024 год рост ВВП прогнозирует на уровне 2,4%.

В 2023 году экономика Азербайджана выросла на 1,1%.

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