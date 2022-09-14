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АБР готов поддерживать приоритеты экономического развития Азербайджана

АБР готов поддерживать приоритеты экономического развития Азербайджана Азиатский банк развития (АБР) готов и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.
Финансы
14 сентября 2022 г. 19:07
АБР готов поддерживать приоритеты экономического развития Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) готов и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в нашей стране главный экономист АБР Альберт Парк на встрече с министром финансов Азербайджана, членом совета директоров банка Самиром Шарифовым.

На встрече были обсуждены текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР, в том числе документ "Взгляд на развитие Азии", который ежегодно выпускается банком, а также основные направления стратегии партнерства между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы.

С.Шарифов подробно проинформировал о мерах, осуществляемых правительством под руководством президента Ильхама Алиева, и достигнутых результатах, о приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, широкомасштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, возрождении городов и сел, создании необходимой инфраструктуры для Великого возвращения, отметил о важности поддержки, оказываемой АБР в проектах, реализуемых правительством для достижения целей экономического развития страны.

В свою очередь, Альберт Парк выразил удовлетворение долгосрочным и стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и АБР, отметив, что организация готова и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.

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