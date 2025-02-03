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ФРП : 72% льготных кредитов направлено в регионы

ФРП : 72% льготных кредитов направлено в регионы В 2024 году 94,7% проектов, которым Фонд развития предпринимательства (ФРП) предоставил льготные кредиты, и 72% суммы предоставленных льготных кредитов (178,632 млн манатов) пришлись на регионы.
Финансы
3 февраля 2025 г. 17:33
ФРП : 72% льготных кредитов направлено в регионы

В 2024 году 94,7% проектов, которым Фонд развития предпринимательства (ФРП) предоставил льготные кредиты, и 72% суммы предоставленных льготных кредитов (178,632 млн манатов) пришлись на регионы.

Как сообщает Report со ссылкой на ФРП, в прошлом году значительная часть льготных средств государства была выделена ​​на проекты, направленные на развитие регионов.

99,8% финансируемых Фондом проектов и 93,4% выделенных льготных кредитов пришлось на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства.

В фонде отмечено, что льготные кредиты способствуют развитию предпринимательства в регионах, созданию новых рабочих мест и повышению экономической динамики.

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Версия на азербайджанском языке SİF-in güzəştli kreditlərinin 72 %-i regionların payına düşüb

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