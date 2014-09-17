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    Торговые отношения Азербайджана со странами СНГ ухудшаются

    Товарооборот Азербайджана со странами СНГ сократился на 28%

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 1,873 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 27,8%.

    Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт в страны СНГ составил 562,925 млн. долларов, что на 35,4% меньше аналогичного показателя годом ранее.

    За рассматриваемый период импорт товаров из стран СНГ был в объеме 1,31 млрд. долларов. По данному показателю также наблюдалось сокращение - на 24%. 

    В итоге, в товарообороте со странами СНГ образовалось отрицательное сальдо в 747,449 млн. долларов, что на 12,3% меньше 8-месячного показателя прошлого года.

    Отметим, что по итогам 2013 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 4,062 млрд. долларов, из которых 1,509 млрд. долларов пришлось на долю экспорта в страны СНГ, 2,533 млрд. долларов составил импорт. По сравнению с 2012 годом товарооборот вырос на 11,9%.

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