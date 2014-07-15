ВВП Азербайджана вырос на 2,1%

По итогам января-июня 2014 года, объем ВВП Азербайджана составил 28,7 млрд. манатов.

«Это на 2,1% превышает объем ВВП за аналогичный период 2013 года», - говорится в отчете Госкомитета по статистике Азербайджана.

Согласно отчету, 46% ВВП было сформировано за счет промышленности, 10,7% – строительного сектора, 10,3% - торговли и услуг, 5,3% - транспортного сектора, 4,4% - сельского хозяйства, 2,1% - размещения туристов и общепита (+ 15,7%), 1,6% - услуг связи и информации (12,3%), 14,7% - социальных и прочих услуг.

На 1 июля ВВП на душу населения достиг 3 063,3 манатов или 3 905,2 долларов.

Напомним, что в 2013 году реальный рост ВВП составил 5,8%, увеличившись до 57 млрд. манатов.