​Вторые Европейские игры пройдут в Нидерландах в 2019 году

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Вторые Европейские игры в 2019 году примут Нидерланды.

Как передает Report, такое решение принял Европейский олимпийский комитет.

Соревнования пройдут в Амстердаме, Гааге и Эйндховене.

В программу Европейских игр вошли: стрельба из лука, водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, ватерполо, прыжки в воду), бадминтон, баскетбол (3х3), пляжный футбол, бокс, спринт на каноэ, велоспорт (BMX, маунтинбайк, шоссе), гимнастика (спортивная, художественная и акробатика), фехтование, дзюдо, каратэ, стрельба (стендовая и пулевая), настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол, пляжный волейбол, борьба.

Первые Европейские игры пройдут в 2015 году в Баку с 12 по 28 июня.