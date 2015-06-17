​Вчера в 9 спортивных объектах за Евроиграми следили 23 тыс. зрителей

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Мы довольны высоким уровнем Европейских игр. Даже волонтеры проявляют самоотверженность. Есть ли бы не они, провести столь грандиозное мероприятие не представилось бы возможным".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил главный операционный директор Операционного комитета Евроигр (BEGOC) Саймон Клегг.

По его словам, вчера в 9 объектах проведения игр было более 23 тыс. зрителей, что составляет 70-75% средней вместимости всех спортивных объектов: "Вчера прошли соревнования по 4 видам спорта. Медали по 5 видам уже завоеваны. По тхэквондо медаль завоевали в первый день соревнований. Соревнования по пляжному волейболу, стрельбе и стрельбе из лука уже прошли. Они были не только составной частью игр, но также являлись соревнованиями, приносящими рейтинговые очки.

На соревнованиях по гребле были завоеваны 10 комплектов медалей. Завершившие свое участие в играх спортсмены скоро приедут в Баку, а отсюда вернутся на родину.

Кроме того, завершились соревнования по плаванию. Осталось лишь подготовить зал для перехода от синхронного плавания к прыжкам в воду.

С.Клегг отметил, что в Деревне атлетов проживают 5115 спортсменов и официальных лиц. Отмечается, что количество уезжающих сегодня из страны спортсменов в три раза превосходит число приезжающих: "По мере завершения соревнований, спортсмены покидают страну. На сегодняшних мероприятиях ожидается участие около 30 тыс. зрителей. В соревнованиях по настольному теннису представят 11 медалей. В то же время, после церемонии открытия игр на Бакинском олимпийском стадионе приступили к подготовке арены для проведения соревнований по атлетике и акробатике. Замена покрытия завершается в предусмотренные сроки".

С.Клегг заявил, что в связи с велогонками некоторые дороги сегодня будут закрыты.