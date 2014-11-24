В связи с I Европейскими Олимпийскими Играми в Баку будет завезено около 100 машин "Скорой помощи"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Так же как и другие структуры, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи ведет серьезную подготовку к I Европейским Олимпийским Играм, которые стартуют в Баку 12 июня 2015 года. Так, 1 декабря в рамках подготовки к Играм ожидается открытие нового центра станции". Об этом заявил Report главврач БГССНП Мурсал Гамидов.

По его словам, на сегодняшний день функционирует 21 центр БГССНП. Новый 22-ой центр будет расположен по адресу ул. Алескера Алекперова, 45, недалеко от административного здания министерства налогов.

Главврач также добавил, что в рамках подготовки к Играм планируется завезти около 100 автомобилей скорой помощи, часть из которых уже завезена в столицу.

М.Гамидов отметил, что в связи с Европейскими Олимпийскими Играми для сотрудников станции организованы международные курсы подготовки, в настоящее время медработники станции проходят обучение на курсах по усовершенствованию знаний иностранного языка. Это даст возможность сотрудникам станции оказывать помощь во время Игр на самом высоком уровне.

Он также отметил, что на данный момент на станции работают около 2500 сотрудников и 700 водителей.

Отметим, что I Европейские Олимпийские Игры, которые стартуют в Баку 12 июня 2015 года, продлятся 17 дней. Спортсмены будут соревноваться за награды в 20 видах спорта.