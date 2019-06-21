В преддверии II Европейских игр в Минске прошел День Азербайджана, передает из Беларуси корреспондент Report.

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана, а также местные жители.

Участники мероприятия получили возможность познакомиться с национальным стендом и отведать блюда национальной азербайджанской кухни. После была проведена концертная программа.

Напомним, что на II Европейских играх более 4000 спортсменов из 50 стран Европы разыграют 200 комплектов медалей. Азербайджан будет представлен на «Минске-2019» 82 спортсменами.