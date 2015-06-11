В Деревне атлетов подняты флаги Азербайджана и Европейского Олимпийского комитета

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Деревне атлетов «Баку-2015» сегодня были подняты флаги Азербайджана и Европейского Олимпийского комитета. Флаги были водружены под звуки гимнов Азербайджана и Европейского Олимпийского комитета.

Министр молодежи и спорта Азербайджана, генеральный исполнительный директор Операционного комитета «Баку-2015» Азад Рагимов, подчеркнув, что рад приветствовать спортсменов в Атлетической деревне, сказал: «Я весьма удовлетворен тем, что приветствую сильнейших спортсменов Европы. Свыше 6 тысяч спортсменов континента поведут борьбу за медали на первых Европейских играх. Надеюсь, что на соревнованиях, которые пройдут в напряженной спортивной борьбе, победит достойный».

Президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки выразил благодарность Азербайджанскому правительству за организацию соревнований на высоком уровне. Он подчеркнул, что в течение 17 дней представители 50 национальных олимпийских комитетов займут места в ложе для почетных гостей и будут конкурировать за поднятие флага своего государства. Это поистине прекрасное чувство. Желаю успехов всем участникам, и, являясь частицей первых Европейских игр, поздравляю каждого спортсмена в отдельности».

Затем первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, пронеся факел первых Европейских игр «Баку-2015» по Атлетической деревне, поднялся на специально сооруженную сцену. Вице-президент сказал: «Я счастлив, что являюсь факелоносцем первых Европейских игр «Баку-2015». Уверен, что первые Европейские игры, на которых будут состязаться сильнейшие спортсмены, пройдут на основе принципов справедливости. Спорт объединяет в себе дружбу и гуманизм. Желаю успехов всем участникам первых Европейских игр».

Далее председатель Координационного комитета Европейского Олимпийского комитета Спирос Капралос вручил памятные подарки руководителю команды Азербайджана Кенуль Нуруллаевой и шеф-де-миссион коллектива Греции Моналису Колимпадису.

Мероприятие завершилось концертной программой.