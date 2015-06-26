В "Баку-2015" азербайджанские фехтовальщики будут бороться в командных соревнованиях

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня соревнования пройдут среди команд.

В 9:00 начнется 1/4 финала соревнований между командами на саблях. Через полчаса начнутся командные соревнования среди мужчин на шпагах.

В обеих встречах соперниками наших спортсменов будут российские команды. Победитель женских соревнований в полуфинале встретится с Румынией, а мужских соревнований - с Италией.

Отметим, что в 4-й день соревнований по фехтованию будут разыграны 3 комплекта медалей, а состязания в этом виде спорта завершатся завтра.