​Тренер сборной Азербайджана по синхронному плаванию: Мы попробуем попасть в финал и докажем, что мы намного сильнее

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ " Мы попробуем попасть в финал в других дисциплинах и там уже докажем, что мы намного сильнее выше по оценкам". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила главный тренер азербайджанской сборной по синхронному плаванию Лариса Капустина после выступления дуэта Татьяны Никитиной и Екатерины Валиулиной в рамках I Европейских игр.

"Для на это первый опыт на таких знаменательных стартах как Европейские игры, тем более учитывая, что выступаем за страну, которая принимает игры.", - заявила главный тренер, отметив поддержку зрителей.

"Очень приятна была поддержка зрителей, прямо до дрожи. Девочки собрались, и не подвели, сделали все. Хотя были небольшие помарки".

Л. Капустина отметила, что надеется и на поддержку зрителей в рамках выступления соло 13 июня и обязательной программы 14 июня. " Там мы постараемся показать себя и попасть в финал. И конечно же поддержка нам нужна".

Она отметила, что считает сильными командами сборные России, Украины, Австрии, Турции. "Но я считаю , что мы также находимся на этом уровне в этой нише, но нас опустили намного ниже, что конечно обидно", - заявила главный тренер.

Отметим, что сегодня представители Азербайджана Татьяна Никитина и Екатерина Валиулина в составе дуэта приняли участие в квалификационных соревнованиях, заработав 71.4333 балл. Таким образом, заняв по результатам выступления 18 место, участницы не смогли выйти в финал.