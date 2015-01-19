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    ​Стала известна структура, которая будет обеспечивать безопасность игр "Baku-2015"

    Саймон Клег: Мы уверены, что безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обеспечением безопасности во время I Европейских игр "Baku-2015", которые стартуют 12 июня 2015 года, будет заниматься соответствующая структура правоохранительных органов Азербайджана. Об этом агентству Report заявил генеральный исполнительный директор операционного комитета Европейских игр "Baku-2015" Саймон Клег. 

    По его словам, для обеспечения безопасности спортсменов, а также всех участников и зрителей не предусматривается привлечение из-за рубежа каких-либо организаций по безопасности: "Обеспечение правопорядка будет обеспечиваться собственными силами правоохранительных органов Азербайджана. Мы уверены, что безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне".

    Отметим, что игры продлятся до 28 июня. 

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