​Стала известна структура, которая будет обеспечивать безопасность игр "Baku-2015"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обеспечением безопасности во время I Европейских игр "Baku-2015", которые стартуют 12 июня 2015 года, будет заниматься соответствующая структура правоохранительных органов Азербайджана. Об этом агентству Report заявил генеральный исполнительный директор операционного комитета Европейских игр "Baku-2015" Саймон Клег.

По его словам, для обеспечения безопасности спортсменов, а также всех участников и зрителей не предусматривается привлечение из-за рубежа каких-либо организаций по безопасности: "Обеспечение правопорядка будет обеспечиваться собственными силами правоохранительных органов Азербайджана. Мы уверены, что безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне".

Отметим, что игры продлятся до 28 июня.