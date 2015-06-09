​Стала известна общая сумма денежного вознаграждения для азербайджанских спортсменов, которые станут медалистами "Баку-2015" - СПИСОК

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Стала известна общая сумма денежного вознаграждения для азербайджанских спортсменов, которые станут медалистами "Баку-2015". Как сообщает Report, в случае если азербайджанские спортсмены одержат победу среди представителей 50 стран мира, наряду с денежным вознаграждением, утвержденном распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, они получат вознаграждение от Национального олимпийского комитета (НОК).

I место - каждому спортсмену 150 тысяч манатов (по распоряжению президента 100 тысяч + 50 тысяч от НОК), его личному тренеру – 75 тысяч манатов (по распоряжению президента 50 тысяч + 25 тысяч от НОК).

II место - каждому спортсмену 80 тысяч манатов (по распоряжению президента 50 тысяч + 30 тысяч от НОК), его личному тренеру – 40 тысяч манатов (по распоряжению президента 25 тысяч + 15 тысяч от НОК).

III место - каждому спортсмену 50 тысяч манатов (по распоряжению президента 30 тысяч + 20 тысяч от НОК), его личному тренеру – 25 тысяч манатов (по распоряжению президента 15 тысяч + 10 тысяч от НОК).

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об установлении вознаграждения за самые высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров в командных соревнованиях на I Европейских играх.

I место - каждому члену команды 45 тысяч манатов (по распоряжению президента 30 тысяч + 15 тысяч от НОК), каждому тренеру команды – 15 тысяч манатов по распоряжению президента.

II место - каждому члену команды 30 тысяч манатов (по распоряжению президента 20 тысяч + 10 тысяч от НОК), каждому тренеру команды – 10 тысяч манатов по распоряжению президента.

III место - каждому члену команды 15 тысяч манатов (по распоряжению президента 10 тысяч + 5 тысяч от НОК), каждому тренеру команды – 5 тысяч манатов по распоряжению президента.

Отметим, что I Европейские игры "Баку-2015" состоятся 12-28 июня. На Играх будут соревноваться более 6000 спортсменов по 20 видам спорта.