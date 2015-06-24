Румынская шпажистка: Я добилась желаемого

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня были тяжелые матчи, но для меня все равно наступил счастливый конец, заявила Report румынская шпажистка Ана Мария Бранза.

Отметим, что румынская шпажистка Ана Мария Бранза завоевала золото во вторник, выиграв соперницу из России Яну Звереву со счетом 15:11. Бронзовые медали достались Симоне Герман из Румынии и Эрике Кирпу из Эстонии.

«Я добилась того, чего хотела. У меня были сегодня тяжелые матчи, но все равно для меня наступил счастливый конец», - сказала она.

По ее словам, ее соперница в финале была серьезно сконцентрирована и мотивирована к победе, однако, румынка «была обязана отомстить за моих проигравших коллег-румынок».

Коснувшись темы проведения Первых Европейских игр в Баку, обладательница золотой медали подчеркнула, что «все хорошо для меня».

«Хорошая еда, прекрасные места для расположения и проживания, отличная организация», - сказала Ана Мария Бранза.