​Работы в Деревне атлетов завершаются - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В строящейся для участников I Европейских игр "Баку 2015" Деревне атлетов ведутся заключительные работы.

Как сообщает Report, работы в 13-ти зданиях почти завершились.

Одно из зданий отведено для административного офиса, а остальные 12 предусмотрены для атлетов. В объекте всего 1042 квартиры, которые состоят из 3-х или 5 комнат. Каждая комната предусмотрена на два человека. Это означает, что в каждой квартире будут оставаться 6-10 атлетов. Все квартиры обеспечат интернетом.

Кроме того, на территории будет действовать столовая. В заявлении Report менеджер Центра встречи гостей Деревни атлетов Алим Поладов коснулся деятельности столовых, предусмотренных для питания атлетов.

По его словам, в столовой смогут одновременно обедать 2000 спортсменов: "Вторая столовая называется "Best of Azerbaijan". Здесь 400 атлетов смогут одновременно отведать блюда национальной кухни. Еще одна столовая предусматривается для персонала. Все три столовые будут сданы в течение месяца".

По словам А.Поладова, столовые будут бесплатными: "Здесь также будет действовать "Отель ресепшн" (Resident Center), куда жители деревни будут обращаться в случае возникновения коммунальных проблем".

Касаясь расположенного в Деревне атлетов спортивного зала (Training Centre), менеджер сказал, что здесь построен также плавательный бассейн.

Атлеты смогут пользоваться расположенными на территории баскетбольной, футбольной и теннисной площадками. На территории будут действовать торговые объекты. Между 2-м и 3-м зданиями находится площадь, где построены ресторан, "Games Family Lounch" и большой маркет. Кроме того, здесь гостям будет оказывать услуги пункт продажи билетов.