Президент МОК оценил организацию II Европейских игр - ЭКСКЛЮЗИВ

"Организация II Европейских игр была на высоком уровне. Европейские олимпийские комитеты (EOC) и Координационная комиссия "Минск-2019" справились со своей задачей. Мы рады за это".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, касаясь II Европейских игр "Минск-2019".

66-летний немецкий функционер заявил, что Игры прошли на высоком уровне.

Проведя параллель между I Европейскими играми "Баку-2015" и II Европейскими играми "Минск-2019", он заявил, что никогда нельзя сравнивать два соревнования: "Каждое соревнование своеобразно. Евроигры в Баку были организованы очень хорошо. Соревнования в Минске также прошли хорошо".

Отметим, что "Минск-2019" охватил период с 21-го по 30 июня. На счету у сборной Азербайджана 28 медалей (5 золотые, 10 серебряные и 13 бронзовые). На первом месте Россия - 44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые медали.

III Европейские игры пройдут в Кракове (Польша) в 2023 году.