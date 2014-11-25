Представлены официальные символы "Баку-2015"

"Мы очень рады представить Джейран и Нар миру и надеемся, что их появление придаст дополнительный стимул первым Европейским играм", - отметил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор "Баку-2015" Азад Рагимов. "В качестве символов они будут вдохновлять и развлекать новое поколение спортивных болельщиков в Азербайджане и появятся по всему городу и стране в ближайшие месяцы".
Джейран станет культурным послом Игр, давая гостям представление о богатом наследии Азербайджана. От высоких Кавказских гор до берегов Каспийского моря, Джейран сопровождает посетителей по всей стране и демонстрирует им все то, что может предложить Азербайджан.
Джейран считается символом естественной красоты, изящества, чистоты и является охраняемым видом в Азербайджане.
Нар – любящий солнечный свет фрукт, который растет в Гейчае. Являясь символом жизни и энергии, Нар примет участие в новых спортивных состязаниях и будет вовлечен в мероприятия, связанные с проведением первых Европейских игр.
Нар символизирует единство в азербайджанском фольклоре и широко использован в распространенном по столице бренде "Баку-2015".
Sport DepartmentАвтор новости
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