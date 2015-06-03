Оргкомитет "Баку-2015" подписал соглашение на трансляцию Европейских игр на территории России

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Европейские игры "Баку-2015" увидят 53 миллиона семей в России.

Как сообщает Report, cегодня оргкомитет "Баку-2015" подписал соглашение с федеральным телевизионным каналом "Россия" на трансляцию Европейских игр на бесплатных и кабельных каналах на территории России. Данное соглашение позволит 53 миллионам российских семей следить за первыми Европейскими играми, которые пройдут в Баку с 12 по 28 июня.

Российские телезрители смогут наблюдать за играми в течение 10 часов ежедневно. Европейские игры будут транслироваться на каналах "Россия 2", "Спорт 1", "Спорт" и "Бойцовский Клуб". Также будет вестись онлайн трансляция на главных спортивных интернет-ресурсах Vesti.ru и Sportbox.ru.

"Я очень рад, что мы подписали соглашение с телеканалом "Россия", который будет транслировать первые Европейские игры на одном из главных для нас рынков. Олимпийский комитет России отправляет на игры в Баку более 300 лучших спортсменов, и, благодаря телевизионному соглашению, мы можем быть уверены, что любители спорта в России смогут разделить их опыт и радость побед", - заявил по этому случаю главный операционный директор "Баку-2015" Саймон Клегг.

"Первые Европейские игры - масштабное событие в мире спорта, учитывая формат соревнований и тот факт, что в 12 видах спорта будут разыграны Олимпийские лицензии. Для нас также важно показать успехи национальной сборной, имеющей наибольшее представительство на турнире. Именно поэтому мы готовы предложить телезрителям трансляции всех событий в максимальном объеме на 3 спортивных телеканалах, входящих в пакет "Цифрового телевидения" ВГТРК", - заявил глава дирекции спортивных программ ВГТРК Александр Тащин.