Олимпийский чемпион - азербайджанец принял участие в эстафете огня II Европейских игр

Факел II Европейских игр "Минск 2019" прибыл в столицу Беларуси.

Как сообщает Report, факел был зажжен в столице Италии, Риме, и спустя 46 дней пребывания в дороге прибыл в Минск.

Приняла эстафету в городе олимпийский призер по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Она передала символ мультиспортивного форума народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину. Затем уже до Площади государственного флага факел несли известные представители спорта, культуры, СМИ, здравоохранения и производства. Среди них был также олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, азербайджанец Кямандар Меджидов.

Торжественная церемония завершилась вынесением факела на сцену. На Площади государственного флага биатлонистка Дарья Домрачева, каноист Александр Богданович и атлет Марина Арзамасова под звуки аплодисментов передали факел официальным лицам Организационного комитета.

Отметим, что II Европейские игры продлятся до 30 июня.