Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародован призовой фонд, предусмотренный для борцов во время I Европейских игр "Баку 2015".

Как сообщает Report, в интервью журналистам I вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев заявил, что из-за не проведения Чемпионата Европы по борьбе, выделенный для данных соревнований призовой фонд будет использован для Европейских игр. Официальный представитель федерации заявил, что ждет от каждого азербайджанского борца золотую медаль.

Отметив, что самыми сильными борцами мира являются азербайджанские спортсмены, I вице-президент затронул также предстоящий в Лос-Анджелесе чемпионат мира. Он заявил, что как I Европейские игры, так и чемпионат мира являются важными соревнованиями: "По этой причине участвующий в соревнованиях состав был обнародован поздно. Мы старались, чтобы в обоих турнирах был представлен оптимальный состав. На играх примет участие множество молодых борцов. Они готовы к соревнованиям. Как Европейские игры, так и чемпионат мира представляют для нас важное значение. Игры проводятся в Баку - на нашей родине, а чемпионат мира представляет важное значение с точки зрения получения лицензии на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. В случае приобретения нами лицензии в сентябре, на подготовку у нас будет целый год дополнительного времени. Наша цель заключается в приобретении 80% лицензий".

По его словам, именно по этой причине на предстоящие в США соревнования отправится также чемпион мира и Европы Ровшан Байрамов.

Отметим, что соревнования по борьбе пройдут на Спортивной арене имени Гейдара Алиева. Соревнования по греко-римской борьбе пройдут 13-14 июня, а соревнования по свободной борьбе 15-18 июня.