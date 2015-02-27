​НОК: Организаторы Европейских игр и Олимпиад берут на себя все расходы

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде внес ясность в информации относительно вопроса возмещения азербайджанской стороной всех расходов спортсменов стран-участниц I Европейских игр "Баку-2015".

Как заявил Report Ч.Гусейнзаде, для него стало неожиданностью, что данный вопрос вызвал большой ажиотаж.

По словам официального представителя НОК, здесь нет ничего необычного: "Расходы на себя берут страны-организаторы не только Европейских игр, но и Олимпиад. Это происходило и во время Летних олимпийских игр с участием 205-ти стран. Для этого каждой стране выделяется соответствующая квота, которая определяется по числу завоеванных лицензий. Страна-организатор берет на себя расходы спортсменов, главных тренеров по всем видам спорта, президентов федераций и руководителей делегаций".

"Что же касается расходов на делегации, в том числе журналистов, страны-организаторы не несут за это ответственность. Очень жаль, что многие до сих пор не знают об этом".

Отметим, что на предстоящих 12-28 июня I Европейских играх примут участие 6000 спортсменов из 50-ти стран.