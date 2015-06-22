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    ​Назакят Халилова: Очень жаль, что пришлось довольствоваться серебром

    На предстоящих соревнованиях попытаюсь получить реванш

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Соревнования прошли хорошо. Мне хотелось завоевать золотую медаль. Очень жаль, что пришлось довольствоваться серебряной медалью".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила завоевавшая первую медаль в соревнованиях по самбо азербайджанская спортсменка Назакят Халилова.

    Обладательница серебряной медали в весовой категории 52 кг заявила, что финальная встреча прошла тяжело: "Моя соперница в финале была очень сильной. Она двукратная чемпионка мира. На предстоящих соревнованиях попытаюсь получить реванш".

    Н.Халилова сказала, что свою победу она посвящает родителям и личному тренеру. 

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