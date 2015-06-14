Начались соревнования по спортивной гимнастике на I Европейских играх

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, женщины и мужчины в команде выполнят элементы первого дня. В классификационном туре женщины будут бороться за медали в 8 группах, мужчины - в 5 группах.

Представители Азербайджана среди женщин выступят в 3-х группах. В индивидуальных соревнованиях выступят Юлия Иншина, Марина Некрасова и Кристина Правдина.

Азербайджанские спортсмены среди мужчин также будут бороться в 3-х группах. В классификационном туре Азербайджан представят Олег Степко, Эльдар Сафаров и Петро Пакнюк.