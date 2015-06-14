 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начались соревнования по спортивной гимнастике на I Европейских играх

    В классификационном туре женщины будут бороться за медали в 8 группах, мужчины - в 5 группах

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по спортивной гимнастике. 

    Как сообщает Report, женщины и мужчины в команде выполнят элементы первого дня. В классификационном туре женщины будут бороться за медали в 8 группах, мужчины - в 5 группах.

    Представители Азербайджана среди женщин выступят в 3-х группах. В индивидуальных соревнованиях выступят Юлия Иншина, Марина Некрасова и Кристина Правдина.

    Азербайджанские спортсмены среди мужчин также будут бороться в 3-х группах. В классификационном туре Азербайджан представят Олег Степко, Эльдар Сафаров и Петро Пакнюк.   

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi