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    Министр: Ни на одном соревновании Азербайджан не достигал столь высоких результатов

    По инициативе и распоряжению первой леди Мехрибан Алиевой родители всех участников игр приглашены на закрытие Баку-2015

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ / "Наша радость безгранична. Ни на одном соревновании Азербайджан не достигал столь высоких результатов".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, этот успех показал, что Азербайджан действительно является спортивной страной: "Надеюсь, что впереди нас ждут новые достижения".

    Министр отметил, что по инициативе и распоряжению первой леди Азербайджана, председателя Оргкомитета I Европейских игр Мехрибан Алиевой родители всех участников игр приглашены на закрытие "Баку-2015".  

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