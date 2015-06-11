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    Министр молодежи и спорта Румынии прибыла в Азербайджан

    Габриэла Сабо примет участие в церемонии открытия первых Европейских игр в Баку

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Румынии Габриэла Сабо прибыла в Баку для участия в церемонии открытия первых Европейских игр. 

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Румынии в Азербайджане, в аэропорту министра встретили посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, а также работники дипмиссии. 

    Отметим, что в первых Европейских играх примет участие и румынская делегация в составе 147 спортсменов.

    Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. Более 6000 спортсменов из всех стран Европы будут бороться за 253 комплекта наград.

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