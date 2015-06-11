Министр молодежи и спорта Румынии прибыла в Азербайджан

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Румынии Габриэла Сабо прибыла в Баку для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Румынии в Азербайджане, в аэропорту министра встретили посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, а также работники дипмиссии.

Отметим, что в первых Европейских играх примет участие и румынская делегация в составе 147 спортсменов.

Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. Более 6000 спортсменов из всех стран Европы будут бороться за 253 комплекта наград.