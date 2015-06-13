Карелин: Азербайджан - страна с большими победными традициями в борьбе

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Игры, стартовавшие в Баку, - хороший и смелый эксперимент, который должен был состояться. Европа - колыбель олимпизма, и она заслужила свои игры. С их появлением спорт станет еще более разноликим".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Российским мастерам борьбы греко-римского стиля будет непросто бороться за медали первых в истории Европейских игр в Баку, считает Карелин.

"Азербайджан, где проходят игры, страна с большими победными традициями в борьбе, - отметил Карелин. - Она здесь невероятно популярна. И для азербайджанских борцов будет очень важно выиграть как можно больше медалей именно в этой дисциплине. Свой потенциал они прекрасно продемонстрировали на последнем Кубке мира в Иране, где Азербайджан лидировал. Поэтому россиянам будет сложно. Но мы должны думать об отборе на игры в Рио-де-Жанейро и о селекции внутри команды".