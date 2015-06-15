Две азербайджанские спортсменки по борьбе вышли в полуфинал "Баку 2015" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка по борьбе среди женщин Мария Стадник вышла в полуфинал I Европейских Игр "Баку 2015". Как сообщает Report, она в весовой категории 48 кг. одолела спортсменку из Франции Жулие Сабатие со счетом 11:0

Соперницей её в полуфинале станет Ивона Матковска. .

saat 11:17

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на соревнованиях по борьбе среди женщин Наталья Синишина в весовой категории 55 кг. вышла в полуфинал Европейских Игр "Баку 2015". Как сообщает Report, в 1/4 финала она одолела спортсменку из Турции Бедиху Гюн со счетом 12:0.

Надиа Мушка в весовой категории 69 кг. проиграла россиянке Наталье Воробьевой со счетом 0:7.

10:59

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на соревнованиях по борьбе среди женщин Наталья Синишина вышла в 1/4 финала. Как сообщает Report, наша спортсменка, выступающая в весовой категории 55 кг. одержала уверенную победу над спортсменкой из Италии Патрисией Лиуззи со счетом 10:0.

В 1/4 финала Синишина встретится с турчанкой Бедиха Гюн. Это встреча начнется в 11:10.

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка по борьбе среди женщин Мария Стадник вышла в 1/4 финала I Европейских Игр "Баку 2015". Как сообщает Report, она в весовой категории 48 кг. одолела спортсменку из Португалии Лилиану Кошта Дос Сантоса со счетом 12:2.

В 1/4 финала М.Стадник встретится с француженкой Жулие Сабатие. Эта встреча начнется в 11:03.

10:25

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана в женской борьбе Юлия Раткевич в весовой категории 60 кг проиграла болгарке Тайбе Юсеин со счетом 1:4.

10:14

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх "Баку-2015" к борьбе приступают 4 борца женской команды Азербайджана. Как сообщает Report, в 4-й день игр в соревнованиях по женской борьбе будут разыграны медали в 4-х весовых категориях.

Вначале состоялась встреча 1/8 финала между азербайджанской спортсменкой Натальей Синишиной и итальянкой Патрисией Луисси, встреча началась в 10.00. В весовой категории 60 кг на татами выйдет Юлия Раткевич, соперницей которой будет болгарка Тайбе Юсеин. Затем в весовой категории 48 кг начнется встреча Марии Стадник с представительницей Португалии Лилианой Кошта Дос Сантос. Еще одна представительница Азербайджана Надя Мушка в весовой категории 69 кг встретится с россиянкой Натальей Воробьевой.