III Европейские игры могут пройти в России

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Россия может провести III Европейские игры в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.

"У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверено, то можно будет провести в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году, на открытии которых присутствовал и президент России. В 2019 году II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.