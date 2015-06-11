​Голландия отказалась принимать Европейские игры в 2019 году

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Голландия отказалась принимать вторые по счету Европейские игры, которые должны пройти в 2019 году, всего за сутки до начала в Азербайджане первых подобных состязаний.

По сообщениям Report, как заявили в голландском правительстве, стоимость подготовительных мероприятий, оцениваемая в 65 миллионов долларов, слишком высока.

Власти Нидерландов также высказали сомнения, что Европейские игры привлекут достаточное число именитых спортсменов, поскольку в 2019 также пройдут европейские чемпионаты по плаванию и легкой атлетике.

Глава Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикей в официальном заявлении отметил: «Это разочаровывающие новости, но мы хотели бы поблагодарить Нидерланды за проявленный интерес». Комитет возобновит дискуссии с пятью другими потенциальными кандидатами.

Первые Европейские игры, начало которых запланировано на 12 июня, пройдут по 20 дисциплинам, 16 – олимпийские виды спорта. Около дюжины из них позволяют получить прямую и непрямую квалификацию для участия в Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.