​Глава делегации России: Конфликтов между спортсменами из России и Украины на Играх в Баку не было

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Российские и украинские спортсмены, представляющие свои страны на первых Европейских играх в Баку, мирно и дружно жили в Олимпийской деревне. Никаких конфликтов, о которых писали некоторые СМИ, не было.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава российской делегации на Играх Игорь Казиков.

Во время соревнований, которые проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня, в прессе появлялись сообщения о конфликтах российских и украинских спортсменов.

"В Олимпийской деревне украинские и российские спортсмены дружили между собой, весело и мирно общались, поздравляли друг друга. Эти Игры сближали спортсменов и никаких конфликтов не было", - сказал Казиков, заметив, что в Баку местные болельщики оказывали сборной России очень сильную поддержку.