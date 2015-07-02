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    ​Глава делегации России: Конфликтов между спортсменами из России и Украины на Играх в Баку не было

    В Олимпийской деревне украинские и российские спортсмены дружили между собой

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Российские и украинские спортсмены, представляющие свои страны на первых Европейских играх в Баку, мирно и дружно жили в Олимпийской деревне. Никаких конфликтов, о которых писали некоторые СМИ, не было.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава российской делегации на Играх Игорь Казиков.

    Во время соревнований, которые проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня, в прессе появлялись сообщения о конфликтах российских и украинских спортсменов.

    "В Олимпийской деревне украинские и российские спортсмены дружили между собой, весело и мирно общались, поздравляли друг друга. Эти Игры сближали спортсменов и никаких конфликтов не было", - сказал Казиков, заметив, что в Баку местные болельщики оказывали сборной России очень сильную поддержку.

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