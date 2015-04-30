​Факел первых Европейских игр был доставлен в Лянкяран

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля факел первых Европейских игр "Баку-2015" был доставлен из Нахчыванской Автономной Республики в Лянкяран.

Как передает Report, на Площади флага города Лянкяран состоялась церемония встречи факела первых Европейских игр.

Перед символическими воротами Фестиваля Огня факел принял чемпион мира по греко-римской борьбе 1997 года, чемпион Европы 1999 года, мастер спорта международного класса Парвиз Гасымзаде.

Эстафету, начавшуюся на Площади флага, продолжили 14 лянкяранских факелоносцев. Передавая факел друг другу, спортсмены, передвигаясь по проспекту Гейдара Алиева под аплодисменты жителей района, доставили факел в парк Гейдара Алиева.

Тренер по легкой атлетике Малахат Тагиева подняла факел на сцену, установленную в парке Гейдара Алиева.

М.Тагиева вместе с главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашевым зажгли факел на сцене.

Выступивший на мероприятии Т.Гарашев поздравил лянкяранцев со знаменательным днем, отметил, что проведение в Азербайджане первых Европейских игр свидетельствует об успехах, достигнутых нашей страной во всех сферах.

Выступления фольклорного коллектива "Няняляр", певца Джавада Раджабова, хорового коллектива музыкальной школы района были встречены бурными аплодисментами зрителей, собравшихся в парке.

На фестивале был показан видеоролик, отражающий состоявшуюся 26 апреля церемонию зажжения факела первых Европейских игр в Храме Атешгях Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с участием первой леди, председателя Организационного Комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиевой, президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки, а также более 150 гостей.

Шоу огня создало хорошее настроение у участников фестиваля.