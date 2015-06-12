​Движение транспорта на некоторых столичных дорогах полностью приостановлено

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В связи с церемонией открытия I Европейских игр "Баку-2015", движение транспорта на некоторых улицах полностью приостановлено.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, 12 июня с 16:00 перекрыты проспект Гейдара Алиева, отрезок от Бабекского узла до Сабунчинского узла, улица Мехти Гусейна, а также часть дороги от круга Парламентского проспекта до пересечения с улицей Теймура Эльчина. Ограничения будут в силе до 02:00 ночи.

Кроме того, 13 июня с 08:30 по 18:30 и 14 июня с 08:30 по 19:00 будут полностью перекрыты дороги Загульбинская дорога/1-ый и 2-ой круг II Бакинской кольцевой дороги.