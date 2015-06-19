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    ​"Баку-2015": Сегодня станут известны золотые призеры соревнований по прыжкам в воду - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

    Соревнования проходят по двум видам

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх станут известны обладатели золотых медалей в соревнованиях по прыжкам в воду.

    Как сообщает Report, соревнования проходят по двум видам.

    На соревнованиях среди женщин по прыжкам в воду с трамплина (высота 1 метр) выступают 12 спортсменок. Отметим, что выступающая здесь азербайджанская спортсменка Ольга Быковская прекратила борьбу.

    В соревнованиях среди мужчин по прыжкам в воду с трехметрового трамплина соревнуются 11 спортсменов.  

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