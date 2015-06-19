​"Баку-2015": Сегодня станут известны золотые призеры соревнований по прыжкам в воду - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх станут известны обладатели золотых медалей в соревнованиях по прыжкам в воду.

Как сообщает Report, соревнования проходят по двум видам.

На соревнованиях среди женщин по прыжкам в воду с трамплина (высота 1 метр) выступают 12 спортсменок. Отметим, что выступающая здесь азербайджанская спортсменка Ольга Быковская прекратила борьбу.

В соревнованиях среди мужчин по прыжкам в воду с трехметрового трамплина соревнуются 11 спортсменов.