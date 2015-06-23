"Баку-2015": Один спортсмен из-за допинга отстранен от игр

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Вчера состоялись финалы соревнований по атлетике, самбо, стрельбе из лука и бегу. В соревнованиях по бегу Словакия завоевала золото с преимуществом в полбалла. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

По его словам, на соревнованиях по различным видам гимнастики присутствовало более 19 тыс. зрителей: "В 7 различных объектах трибуны были заполнены приблизительно на 81%. Для вчерашних игр было дополнительно продано 12 тыс. билетов ".

С.Клегг добавил, что вчера около 1600 спортсменов вернулись домой: "Сегодня состоится финал в 3-х видах спорта - баскетбол 3x3, фехтование и волейбол. Сегодня также будут разыграны золотые медали. Стадион им. Тофига Бахрамова из арены для стрельбы будет постепенно возвращен в традиционный формат".

Отвечая на вопросы Report, гендиректор отметил, что за 12 дней соревнований из-за допинга был отстранен всего один спортсмен.